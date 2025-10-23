Трамп вирішив привести Путіна до тями: на що йдуть США після відмови Путіна припинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".

"Це величезні санкції. Ми сподіваємося, що вони не продовжаться довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів — і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися", — зазначив американський лідер.

Він додав, що не впевнений, чи змусить цей крок Путіна сісти за стіл переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект.

"Це масштабні санкції. Сподіваюся, Путін стане більш розсудливим – і Зеленський також. Як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ці люди ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію", – зазначив президент США.

Дональд Трамп також пояснив, що рішення про санкції "назріло давно" і є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воєн у світі.

За словами президента США, він відчув, що настав час для введення санкцій саме зараз, адже Вашингтон чекав надто довго. США вдалося покласти край багатьом війнам – залишилася ще одна, але США впораються з цим.

У свою чергу, генсек НАТО Марк Рютте підтримав дії адміністрації США, заявивши, що нові санкції "змінюють розклад сил" і створюють додатковий тиск на Москву, щоб Путін погодився на припинення вогню та початок переговорів.

