Трамп вирішив привести Путіна до тями: на що йдуть США після відмови Путіна припинити війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".
Він додав, що не впевнений, чи змусить цей крок Путіна сісти за стіл переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект.
Дональд Трамп також пояснив, що рішення про санкції "назріло давно" і є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воєн у світі.
За словами президента США, він відчув, що настав час для введення санкцій саме зараз, адже Вашингтон чекав надто довго. США вдалося покласти край багатьом війнам – залишилася ще одна, але США впораються з цим.
У свою чергу, генсек НАТО Марк Рютте підтримав дії адміністрації США, заявивши, що нові санкції "змінюють розклад сил" і створюють додатковий тиск на Москву, щоб Путін погодився на припинення вогню та початок переговорів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Сенат США визначився із санкціями проти Росії: скільки часу дали Путіну.