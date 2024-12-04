Россия никогда не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Владимир Путин

"Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании, но отказали, как у нас, знаете, говорят — за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле отреагировали на угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, якобы речь идет не только о странах БРИКС. Он отметил, что якобы все больше стран переходят на использование национальных валют. Это процесс, который набирает силу. Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на национальную валюту. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность, сказал представитель Кремля. На угрозы Трампа ввести пошлины в адрес стран БРИКС в размере 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты отреагировали и в Совфеде. В частности, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти угрозы якобы носит декларативный характер и на деле нереализуема.



