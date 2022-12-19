Путин решил раздаривать крымские земли, - СМИ

Президент России Владимир Путин издал распоряжение, по которому отличившимся участникам войны рекомендуется безвозмездно выдавать земельные наделы, пишут "Комментарии".



Распоряжение Путина

В издание "Осторожно, новости" опубликовало копию документа подписанного Президентом русской Федерации. Согласно распоряжению Путин решил дарить землю в Подмосковье, Крыму и Севастополе военным, награжденным за заслуги на войне, ветеранам боевых действий, родственникам погибших. Указ подписан 19 декабря.

Вместе с тем военные Российской Федерации продолжают укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Крыма – укрепляют также оборону и охрану объектов водоснабжения до временно оккупированного украинского полуострова. Для охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.



Как писали "Комментарии", Владимир Путин устроил ловушку для российских бизнесменов в начале войны с Украиной: создал неблагоприятные условия для российских бизнесменов и олигархов, показав их по телевидению таким образом, что они поддерживают военные действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько Российская Федерация готова к потере военного личного состава в войне с Украиной. Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который назвал чем отличается российская армия от украинского войска, получивших подобные тактики и стратегии от СССР. Описывая российских командиров главнокомандующий ВСУ сравнил их с персонажем произведения "Ревизор" украинского писателя Николая Гоголя.

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