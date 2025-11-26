Путин решил сорвать переговоры по Украине: почему план со «сливом» ударит по Москве

Слив разговора Уиткоффа и Ушакова, который все обсуждают в сети, очень примитивный, а чтобы никто "не догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева. Таким образом, россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

"Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров требуется глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот ливень заставит Трампа ускорить процессы", – высказался политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что он неоднократно говорил, что на пути к мирному договору есть три вещи: территориальный вопрос; гарантии безопасности для Европы; нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира.

"Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся решить. Поэтому остается два пункта – территории, где, похоже, мы находимся довольно близко к квазирешению и нежеланию Путина. Единственное, что сейчас можно сказать точно: в случае отказа Путина от договора, санкции резко усилятся. А сам отказ станет еще одним семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая", – констатировал эксперт.

