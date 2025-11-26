Путин решил сорвать переговоры по Украине: почему план со «сливом» ударит по Москве

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Слив разговора Уиткоффа и Ушакова, который все обсуждают в сети, очень примитивный, а чтобы никто "не догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева. Таким образом, россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко отмечает, что он неоднократно говорил, что на пути к мирному договору есть три вещи: территориальный вопрос; гарантии безопасности для Европы; нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира.
Читайте на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговор Виткоффа с россиянами.