Путин решил сорвать переговоры по Украине: почему план со «сливом» ударит по Москве
Путин решил сорвать переговоры по Украине: почему план со «сливом» ударит по Москве

Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа по поводу продолжения мирных переговоров

26 ноября 2025, 09:00
Автор:
Кравцев Сергей

Слив разговора Уиткоффа и Ушакова, который все обсуждают в сети, очень примитивный, а чтобы никто "не догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева. Таким образом, россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Путин решил сорвать переговоры по Украине: почему план со «сливом» ударит по Москве

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров требуется глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот ливень заставит Трампа ускорить процессы", – высказался политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что он неоднократно говорил, что на пути к мирному договору есть три вещи: территориальный вопрос; гарантии безопасности для Европы; нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира.

"Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся решить. Поэтому остается два пункта – территории, где, похоже, мы находимся довольно близко к квазирешению и нежеланию Путина. Единственное, что сейчас можно сказать точно: в случае отказа Путина от договора, санкции резко усилятся. А сам отказ станет еще одним семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая", – констатировал эксперт.

