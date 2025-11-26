Путін вирішив зірвати переговори по Україні: чому план зі «зливом» насправді ударить по Москві

Рубрики
Злив розмови Віткоффа та Ушакова, який наразі всі обговорюють у мережі, дуже примітивний, а щоб ніхто "не здогадався", росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва. Таким чином росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру: посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко зауважує, що він неодноразово говорив, що на шляху до мирного договору є три речі: територіальне питання; безпекові гарантії для Європи; небажання Путіна закінчувати війну, адже він розуміє, що у разі перемирʼя він підписує капітуляцію. І його капітуляція полягає у тому, що Росія остаточно і, як мінімум, на десятиліття втрачає шанс стати третім полюсом світу.
