Путін вирішив зірвати переговори по Україні: чому план зі «зливом» насправді ударить по Москві

Злив розмови Віткоффа та Ушакова, який наразі всі обговорюють у мережі, дуже примітивний, а щоб ніхто "не здогадався", росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва. Таким чином росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру: посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

"Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати у цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал у США. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця. І цей злив змусить Трампа прискорити процеси", – висловився політолог.

Вадим Денисенко зауважує, що він неодноразово говорив, що на шляху до мирного договору є три речі: територіальне питання; безпекові гарантії для Європи; небажання Путіна закінчувати війну, адже він розуміє, що у разі перемирʼя він підписує капітуляцію. І його капітуляція полягає у тому, що Росія остаточно і, як мінімум, на десятиліття втрачає шанс стати третім полюсом світу.

"Трамп вчора вперше заговорив про безпекові гарантії для Європи. І це говорить, що цю проблему, можливо, вдасться подолати. Тому залишається два пункти – території, де, схоже, ми знаходимося доволі близько від квазірішення, та небажання Путіна. Єдине, що зараз можна точно сказати: у разі відмови Путіна від договору, санкції різко посиляться. А сама відмова буде ще одним семимильним кроком від третього полюсу світу до політичної залежності від Китаю", – констатував експерт.

