Трамп відреагував на "злиту" розмову Віткоффа з росіянами

Президент США Дональд Трамп прокоментував оприлюднений агентством Bloomberg транскрипт розмови спецпосланця Стіва Віткоффа з помічниками Путіна. Трамп не побачив у діях свого представника нічого незвичайного, назвав це "стандартною практикою" та специфікою роботи ділка. Свою позицію американський лідер озвучив під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force 1.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Це стандартна практика. Він (Уїткофф – ред.) має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди (dealmaker – ред.)", – зазначив Дональд Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що ефективний переговорний процес завжди передбачає певний тиск та переконання обох сторін конфлікту. За словами президента, він особисто не чув опублікованої розмови, проте вважає таку практику переговорів нормальною.

"Ви повинні переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він говорить те саме Україні, тому що кожна сторона повинна давати і брати (йти на поступки – ред.)", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — представник російського диктатора Кирила Дмитрієва спростував інформацію Bloomberg про те, що бізнесмен Стів Віткофф нібито консультував росіян щодо того, як краще презентувати Дональду Трампу мирний план по Україні. За його словами, публікація є "фейком", а її автори — "підбурювачами війни", які нібито прагнуть зірвати "мирний процес".

Також видання "Коментарі" повідомляло – спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у жовтні провів телефонну розмову з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якого фактично консультував Кремль, як правильно подати свої пропозиції щодо "мирного плану" щодо України американського. Про зміст розмови стало відомо завдяки запису, який опинився у розпорядженні агентства Bloomberg.



