Путин резко увеличил количество "выходов в народ": что стало причиной

Глава Кремля Владимир Путин в последнее время заметно увеличил количество публичных встреч с рядовыми гражданами. Такое поведение нетипично для российского лидера и обычно свидетельствует о серьезных внутренних проблемах в стране.

Путин. Фото из открытых источников

Во время недавней поездки в Санкт-Петербург президент РФ уже второй раз за последние шесть недель решил подойти к ожидавшей его толпе. Примечательно, что медиаресурсы обнародовали кадры этого события с задержкой.

"При этом видео встречи опубликовали только через два часа после происшествия, – отмечают журналисты издания "Агентство", анализируя периодичность таких шагов диктатора. — В предыдущий раз Путин делал такой выход в июне во время визита в Казань, а до этого еще год назад во время визита в Санкт-Петербург".

Исторический анализ показывает, что подобная открытость Путина всегда совпадает с громкими потрясениями для его режима. Ранее аналогичные "спонтанные" акции устраивались властями для демонстрации контроля за ситуацией и единства с обществом после масштабных потрясений.

"Раньше частота "выходов в народ" резко возрастала после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина летом 2023 года, — напоминают расследователи хронологию крупнейших провалов Кремля, — смерти оппозиционера Алексея Навального, теракта в Crocus City Hall и операции Сил обороны Украины в Курской области России в 2024 году".

Новая волна публичной активности российского лидера разворачивается на фоне очередного обострения военных и экономических затруднений РФ. Государство-агрессорка сталкивается с серьезными вызовами: логистической изоляцией оккупированного Крыма, дефицитом горючего, а также атаками на объекты крупного маркетплейса Wildberries. Совокупность этих факторов уже привела к заметному разочарованию внутри страны, где "на этом фоне снижаются рейтинги российских властей, в том числе самого Путина".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться заурочными подробностями состоявшегося недавно официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.