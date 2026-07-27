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Недилько Ксения
Глава Кремля Владимир Путин в последнее время заметно увеличил количество публичных встреч с рядовыми гражданами. Такое поведение нетипично для российского лидера и обычно свидетельствует о серьезных внутренних проблемах в стране.
Путин. Фото из открытых источников
Во время недавней поездки в Санкт-Петербург президент РФ уже второй раз за последние шесть недель решил подойти к ожидавшей его толпе. Примечательно, что медиаресурсы обнародовали кадры этого события с задержкой.
Исторический анализ показывает, что подобная открытость Путина всегда совпадает с громкими потрясениями для его режима. Ранее аналогичные "спонтанные" акции устраивались властями для демонстрации контроля за ситуацией и единства с обществом после масштабных потрясений.
Новая волна публичной активности российского лидера разворачивается на фоне очередного обострения военных и экономических затруднений РФ. Государство-агрессорка сталкивается с серьезными вызовами: логистической изоляцией оккупированного Крыма, дефицитом горючего, а также атаками на объекты крупного маркетплейса Wildberries. Совокупность этих факторов уже привела к заметному разочарованию внутри страны, где "на этом фоне снижаются рейтинги российских властей, в том числе самого Путина".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться заурочными подробностями состоявшегося недавно официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.