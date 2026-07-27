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Путін різко збільшив кількість «виходів у народ»: що стало причиною

Кримська блокада та паливна криза штовхають до людей: навіщо Путіну раптові появи на публіці

27 липня 2026, 15:32
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Недилько Ксения

Очільник Кремля Володимир Путін останнім часом помітно збільшив кількість публічних зустрічей із пересічними громадянами. Така поведінка є нетиповою для російського лідера і зазвичай свідчить про серйозні внутрішні проблеми в країні.

Путін різко збільшив кількість «виходів у народ»: що стало причиною

Путін. Фото з відкритих джерел

Під час нещодавньої поїздки до Санкт-Петербурга президент РФ уже вдруге за останні шість тижнів вирішив підійти до натовпу, який на нього чекав. Примітно, що медіаресурси оприлюднили кадри цієї події із суттєвою затримкою.

"При цьому відео зустрічі опублікували лише через дві години після події, — зазначають журналісти видання "Агентство", аналізуючи періодичність таких кроків диктатора. — У попередній раз Путін робив такий вихід у червні під час візиту в Казань, а до цього — ще рік тому під час візиту в Санкт-Петербург".

Історичний аналіз показує, що подібна відкритість Путіна завжди збігається з найгучнішими потрясіннями для його режиму. Раніше аналогічні "спонтанні" акції влаштовувалися владою для демонстрації контролю над ситуацією та єдності з суспільством після масштабних потрясінь.

"Раніше частота "виходів у народ" різко зростала після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влітку 2023 року, — нагадують розслідувачі хронологію найбільших провалів Кремля, — смерті опозиціонера Олексія Навального, теракту в Crocus City Hall та операції Сил оборони України в Курській області РФ у 2024 році".

Нова хвиля публічної активності російського лідера розгортається на тлі чергового загострення військових та економічних труднощів РФ. Наразі держава-агресорка стикається з серйозними викликами: логістичною ізоляцією окупованого Криму, дефіцитом пального, а також атаками на об'єкти великого маркетплейса Wildberries. Сукупність цих чинників уже призвела до помітного розчарування всередині країни, де "на цьому тлі знижуються рейтинги російської влади, в тому числі самого Путіна".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.



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