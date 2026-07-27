Путін різко збільшив кількість «виходів у народ»: що стало причиною

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Недилько Ксения
Очільник Кремля Володимир Путін останнім часом помітно збільшив кількість публічних зустрічей із пересічними громадянами. Така поведінка є нетиповою для російського лідера і зазвичай свідчить про серйозні внутрішні проблеми в країні.
Путін. Фото з відкритих джерел
Під час нещодавньої поїздки до Санкт-Петербурга президент РФ уже вдруге за останні шість тижнів вирішив підійти до натовпу, який на нього чекав. Примітно, що медіаресурси оприлюднили кадри цієї події із суттєвою затримкою.
Історичний аналіз показує, що подібна відкритість Путіна завжди збігається з найгучнішими потрясіннями для його режиму. Раніше аналогічні "спонтанні" акції влаштовувалися владою для демонстрації контролю над ситуацією та єдності з суспільством після масштабних потрясінь.
Нова хвиля публічної активності російського лідера розгортається на тлі чергового загострення військових та економічних труднощів РФ. Наразі держава-агресорка стикається з серйозними викликами: логістичною ізоляцією окупованого Криму, дефіцитом пального, а також атаками на об'єкти великого маркетплейса Wildberries. Сукупність цих чинників уже призвела до помітного розчарування всередині країни, де "на цьому тлі знижуються рейтинги російської влади, в тому числі самого Путіна".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.