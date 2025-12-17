logo

Путин ругательно высказался о европейских политиках: пародирует Медведева
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин ругательно высказался о европейских политиках: пародирует Медведева

Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками». Ранее такое же слово использовал Дмитрий Медведев

17 декабря 2025, 18:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин употребил ругательное слово по отношению к европейским лидерам.

"Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны", — заявил Путин во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, он сказал, что в Европе "нет никакой цивилизации, а только сплошная деградация".

Первым слово "подсвинки" использовал Дмитрий Медведев в 2022 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где сделал бравурные заявления о ходе так называемой "СВО", а точнее говоря, полномасштабной войны против Украины.

В начале встречи глава Кремля отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач "СВО": Путин заявил об оккупации свыше трёхсот населённых пунктов Украины. "Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника <…>. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан", – заявил диктатор.                                                                                                                                                                                                                                                                           



