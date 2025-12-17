logo_ukra

BTC/USD

86411

ETH/USD

2848.79

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін лайливо висловився про європейських політиків: пародує Медведєва
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін лайливо висловився про європейських політиків: пародує Медведєва

Володимир Путін назвав європейських політиків підсвинками. Раніше таке ж слово використав Дмитро Медведєв

17 грудня 2025, 18:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін вжив лайливе слово стосовно європейських лідерів.

Путін лайливо висловився про європейських політиків: пародує Медведєва

Путін лайливо висловився про європейських політиків: пародує Медведєва

"Всі вважали, що за короткий період часу Росію вони зруйнують, а європейські підсвинки відразу включилися до цієї роботи колишньої американської адміністрації, сподіваючись поживитися на розвалі нашої країни", — заявив Путін під час виступу на засіданні колегії Міноборони РФ.

Крім того, він сказав, що в Європі "немає жодної цивілізації, а лише суцільна деградація".

Першим слово "підсвинки" використав Дмитро Медведєв у 2022 році.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російський диктатор Володимир Путін виступає на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, де зробив бравурні заяви про перебіг так званої "СВО", а точніше, повномасштабної війни проти України.

На початку зустрічі глава Кремля зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": Путін заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України. "Російська армія завоювала і міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника <…>. Ми пишаємося подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини