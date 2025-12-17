Російський диктатор Володимир Путін вжив лайливе слово стосовно європейських лідерів.

Путін лайливо висловився про європейських політиків: пародує Медведєва

"Всі вважали, що за короткий період часу Росію вони зруйнують, а європейські підсвинки відразу включилися до цієї роботи колишньої американської адміністрації, сподіваючись поживитися на розвалі нашої країни", — заявив Путін під час виступу на засіданні колегії Міноборони РФ.

Крім того, він сказав, що в Європі "немає жодної цивілізації, а лише суцільна деградація".

Першим слово "підсвинки" використав Дмитро Медведєв у 2022 році.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російський диктатор Володимир Путін виступає на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, де зробив бравурні заяви про перебіг так званої "СВО", а точніше, повномасштабної війни проти України.

На початку зустрічі глава Кремля зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": Путін заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України. "Російська армія завоювала і міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника <…>. Ми пишаємося подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.