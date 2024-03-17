Путин сам боится войны с НАТО: в Европе объяснили, зачем он "сеет страх" на Западе

Российский президент Владимир Путин боится войны с НАТО, но пытается запугать Запад. Таким образом, он стремится сдержать их действия. Такое заявление сделала премьер Эстонии Кая Каллас интервью BBC.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Она заявила, что хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", угрожая ядерной войной уже длительное время, это только слова.

"Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усугубляет эти страхи. После этого наша общественность хочет удержаться в своих действиях", – заявила Каллас.

Политик считает, что считает, что это такая ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, к чему стремится Путин".

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он действительно боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, на что пойдет Путин после переизбрания . В России сегодня завершающий день перевыборов Путина. Без оппозиции фактически без выбора с фарсом, в частности, на временно оккупированных территориях Украины. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает, что в краткосрочной перспективе эти выборы позволят Путину сосредоточить еще больше власти (хотя, казалось бы, куда уже больше?!) в своих руках, еще сильнее закрутить гайки, раскрутить маховик репрессий и перетасовки существующей элиты.

К лету, продолжает он, неизбежно будет предпринята попытка усилить мобилизацию, давление на фронте. С желанием выйти на приемлемый для Кремля сценарий.

