logo

BTC/USD

67756.17

ETH/USD

3624.56

LTC/USD

86.33

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сам боится войны с НАТО: в Европе объяснили, зачем он "сеет страх" на Западе
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сам боится войны с НАТО: в Европе объяснили, зачем он "сеет страх" на Западе

Но угрозы президента РФ Путина также следует воспринимать всерьез.

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российский президент Владимир Путин боится войны с НАТО, но пытается запугать Запад. Таким образом, он стремится сдержать их действия. Такое заявление сделала премьер Эстонии Кая Каллас интервью BBC.

Путин сам боится войны с НАТО: в Европе объяснили, зачем он "сеет страх" на Западе

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Она заявила, что хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", угрожая ядерной войной уже длительное время, это только слова.

"Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усугубляет эти страхи. После этого наша общественность хочет удержаться в своих действиях", – заявила Каллас.

Политик считает, что считает, что это такая ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, к чему стремится Путин".

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он действительно боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, на что пойдет Путин после переизбрания . В России сегодня завершающий день перевыборов Путина. Без оппозиции фактически без выбора с фарсом, в частности, на временно оккупированных территориях Украины. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает, что в краткосрочной перспективе эти выборы позволят Путину сосредоточить еще больше власти (хотя, казалось бы, куда уже больше?!) в своих руках, еще сильнее закрутить гайки, раскрутить маховик репрессий и перетасовки существующей элиты.

К лету, продолжает он, неизбежно будет предпринята попытка усилить мобилизацию, давление на фронте. С желанием выйти на приемлемый для Кремля сценарий.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости