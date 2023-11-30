logo

BTC/USD

37780.89

ETH/USD

2042.67

LTC/USD

69.47

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин считает, что может победить: The Economist сделал тревожный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин считает, что может победить: The Economist сделал тревожный прогноз

Впервые с начала полномасштабной войны Путин выглядит так, будто может победить

сегодня, 20:36
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

С момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения. Об этом говорится в статье The Economist, сообщает портал "Комментарии".

Путин считает, что может победить: The Economist сделал тревожный прогноз

Путин убежден, что ему под силу преодолеть Украину. Фото из открытых источников

Издание пишет, что Владимир Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепил свою власть, закупает военные материалы за границей и помогает настроить глобальный Юг против США.


"Самое важное то, что Путин подрывает убеждение Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны преуспевающей европейской демократией", — отмечается в публикации The Economist.

Причина, по которой победа Путина возможна, считает издание, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территорий.

"Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с территории, которую они контролируют. Контрнаступление Украины остановилось. Поле сражения формирует политику. Импульс влияет на нравственный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе будут звучать голоса, которые говорят, что присылать Украине деньги и оружие — это пустая трата времени", — пишет The Economist.

Авторы статьи считают, что в 2024 году Россия будет в более сильной позиции, чем Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия хочет усилить связи со странами Африки из-за санкций Запада. Как следствие, младшая дочь Путина – Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля на африканские страны. Расширение приоритетов и углубление сотрудничества Кремля со странами Африки связано с попытками Путина усилить свое влияние на страны глобального Юга и избежать санкций Европы и США из-за начавшейся войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/leaders/2023/11/30/putin-seems-to-be-winning-the-war-in-ukraine-for-now
Теги:
comments

Обсуждения

Ермаков

сегодня, 20:50

Вы не поверите, по прогнозу возможно с декабря вся Россия будет испытывать огромные проблемы, решить которые она не сможет. Экономика может полностью упасть, даже начнется голод. Страна распадется и виновата во всем будет путинская власть с ее агрессивными действия против человечества, против Бога. Экономика Украины будет усиливаться.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!