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Марьян Ощановский
С момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения. Об этом говорится в статье The Economist, сообщает портал "Комментарии".
Путин убежден, что ему под силу преодолеть Украину. Фото из открытых источников
Издание пишет, что Владимир Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепил свою власть, закупает военные материалы за границей и помогает настроить глобальный Юг против США.
Причина, по которой победа Путина возможна, считает издание, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территорий.
Авторы статьи считают, что в 2024 году Россия будет в более сильной позиции, чем Украина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия хочет усилить связи со странами Африки из-за санкций Запада. Как следствие, младшая дочь Путина – Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля на африканские страны. Расширение приоритетов и углубление сотрудничества Кремля со странами Африки связано с попытками Путина усилить свое влияние на страны глобального Юга и избежать санкций Европы и США из-за начавшейся войны в Украине.
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Ермаков
сегодня, 20:50
Вы не поверите, по прогнозу возможно с декабря вся Россия будет испытывать огромные проблемы, решить которые она не сможет. Экономика может полностью упасть, даже начнется голод. Страна распадется и виновата во всем будет путинская власть с ее агрессивными действия против человечества, против Бога. Экономика Украины будет усиливаться.