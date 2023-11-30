С момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения. Об этом говорится в статье The Economist, сообщает портал "Комментарии".

Путин убежден, что ему под силу преодолеть Украину. Фото из открытых источников

Издание пишет, что Владимир Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепил свою власть, закупает военные материалы за границей и помогает настроить глобальный Юг против США.

"Самое важное то, что Путин подрывает убеждение Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны преуспевающей европейской демократией", — отмечается в публикации The Economist.

Причина, по которой победа Путина возможна, считает издание, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территорий.

"Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с территории, которую они контролируют. Контрнаступление Украины остановилось. Поле сражения формирует политику. Импульс влияет на нравственный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе будут звучать голоса, которые говорят, что присылать Украине деньги и оружие — это пустая трата времени", — пишет The Economist.

Авторы статьи считают, что в 2024 году Россия будет в более сильной позиции, чем Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия хочет усилить связи со странами Африки из-за санкций Запада. Как следствие, младшая дочь Путина – Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля на африканские страны. Расширение приоритетов и углубление сотрудничества Кремля со странами Африки связано с попытками Путина усилить свое влияние на страны глобального Юга и избежать санкций Европы и США из-за начавшейся войны в Украине.

