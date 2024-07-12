Путин сделал циничное заявление о Донбассе: что пообещал жителям

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с коллаборантом, который называет себя "губернатором" Запорожской области Евгением Балицким, дал циничное обещание. В частности, он заявил, что "добьется обеспечения безопасности" Донбасса.
Владимир Путин
Кроме того, он обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они якобы обстреливают Запорожскую атомную электростанцию.
Диктатор заявил, что "удары" ВСУ по ЗАЭС требуют особого внимания со стороны России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский пропагандист, который воевал на Донбассе, Захар Прилепин признал, что Россия стирает с лица земли населенные пункты Донецкой области, чтобы иметь возможность их захватить. "Был городок и его нет. Чтобы его взять, пришлось его руинировать", — говорил Прилепин.
Кроме того, Прилепин добавил, что россиянам пришлось убить сотни тысяч человек, и, вероятно, их будет еще больше. При этом он подчеркнул, что твердо убежден, что без таких действий РФ эти люди, украинцы, якобы, рано или поздно сами присоединились бы к РФ и даже служили бы в ее армии.
Как отметил журналист Денис Казанский, понять логику российских оккупантов трудно. Он не понимает, зачем РФ выжженая земля на месте городов Донецкой области.
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Ігор
сегодня, 16:03
Цинізм Хунти божих в тому, що обстрілюють колишніх своїх, а на Росію їм постійно забороняється. Повторення брехливих обіцянок, як і у Зе. Тоді російський провокатор Ярош з нацистами теж про реформи брехали. Але виконання обіцянок було не на часі. Вони поїхали більш важливе робити - кузькіну мати в Донецьку показати. От і показали, недолугі. Пів країни в руїнах і задоволені заможні і в комфорті юдеї.