Путин сделал циничное заявление о Донбассе: что пообещал жителям

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с коллаборантом, который называет себя "губернатором" Запорожской области Евгением Балицким, дал циничное обещание. В частности, он заявил, что "добьется обеспечения безопасности" Донбасса.

Владимир Путин

"Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких", — заявил Путин.

Кроме того, он обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они якобы обстреливают Запорожскую атомную электростанцию.

Диктатор заявил, что "удары" ВСУ по ЗАЭС требуют особого внимания со стороны России.

"Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", — заявил диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский пропагандист, который воевал на Донбассе, Захар Прилепин признал, что Россия стирает с лица земли населенные пункты Донецкой области, чтобы иметь возможность их захватить. "Был городок и его нет. Чтобы его взять, пришлось его руинировать", — говорил Прилепин.

Кроме того, Прилепин добавил, что россиянам пришлось убить сотни тысяч человек, и, вероятно, их будет еще больше. При этом он подчеркнул, что твердо убежден, что без таких действий РФ эти люди, украинцы, якобы, рано или поздно сами присоединились бы к РФ и даже служили бы в ее армии.

Как отметил журналист Денис Казанский, понять логику российских оккупантов трудно. Он не понимает, зачем РФ выжженая земля на месте городов Донецкой области.



