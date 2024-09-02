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Путин сделал неожиданное признание о членах своей семьи

Некоторые члены семьи Путина учат китайский язык.

сегодня, 13:20
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что самые маленькие члены его семьи изучают китайский язык. Однако, по словам Путина, английский язык продолжает объединять людей по всему миру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин сделал неожиданное признание о членах своей семьи

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин принял участие на открытом уроке "Разговор о важном" в столице Республики Тыва. Выступая перед местными учениками, российский диктатор заявил, что в России увеличивается интерес к изучению китайского языка. По мнению Путина, это объясняется тем, что Москва активно развивает свои отношения с Пекином.

Кроме того, Путин признался, что некоторые члены его семьи изучают и говорят на китайском языке.

"Маленькие члены моей семьи говорят тоже на китайском языке. Говорят свободно", — сказал Путин и добавил, что английский язык продолжает удерживать статус лидера.

После полномасштабного вторжения России в Украину Москва начала активно сотрудничать с Пекином, в частности продавать Китаю большие объемы нефти и других ресурсов. Однако сотрудничество между обеими странами выходит за пределы экономики. В России все большую популярность получает китайский язык.

Например, директор Институт стран Азии и Африки от МГУ Алексей Маслов заявил, что китайский язык через 10 лет сравнится по популярности с английским в России. Кроме того, по его словам, китайский язык станет в Россию языком повседневного общения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о четырех причинах, почему Путин едет в Монголию.

Также "Комментарии" писали об ученой, которая рассказала, есть ли у Путина шансы прожить 100 лет. По словам генетика, у российского диктатора есть в семье долгожителей, поэтому в вопросе продолжительности жизни Путина "украинцам стоит надеяться не на генетику и болезни, а исключительно на собственные силы".



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