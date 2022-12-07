Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром I(ВИДЕО)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начавшаяся Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме того, он похвастался "результатами" своей, так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром I. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля приписал России Азовское море и сравнил себя с Петром I.

"Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий – значительный результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат", — сказал он.

Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявление, которых подавляли".

"Ведь война была начата не нами, а в 2014 после государственного переворота в Украине она была начата украинскими тогда властями, которые пришли в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ответил, будет ли у России вторая волна мобилизации . Глава Кремля 7 декабря, во время заседания совета по правам человека, отреагировал на информацию о второй волне мобилизации в России. По словам Путина, в этом сегодня нет никакой нужды. По словам Путина, на войну в Украину отправили уже 150 тысяч мобилизованных россиян. Остальные остались в боевом резерве.

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