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Путин сделал новое циничное заявление о жизни на оккупированных территориях Украины и дал свои указания

Путин заявил, что лично посетил Херсонскую область и так называемую "ЛНР"

сегодня, 19:09
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Автор:

Лиля Воробьева

  Российский президент Путин в очередной раз заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". По его словам, что, кроме встречи с военными, он еще и обратил внимание на низкий уровень жизни на "новых российских территориях". Он поручил чиновникам это исправить. Об этом пишут российские СМИ.

Путин сделал новое циничное заявление о жизни на оккупированных территориях Украины и дал свои указания

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем новом выступлении глава Кремля забыл сказать, что жизнь этих людей и регионов Украины уничтожила полномасштабное вторжение России.


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На совещании с другими российскими чиновниками Путин заявил о том, что сам ездил в оккупированные регионы и посетил их буквально день назад. Кроме того, Путин затронул тему невысокого уровня доходов на новых территориях.

Российский президент заявил о  высоких ценах, которые выше, чем в Ростовской области. Он поручил решить эту проблему вице-премьеру Хуснуллину и премьер-министру Мишустину.

"Я такого количества "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. Там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских — нужно справиться с дисбалансом", — цинично заявил Путин и сказал, что жителям этих регионов нужно помочь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин начал предлагать газ дешевле европейской цены, но с условием. Российский президент на фоне масштабных санкций Европы и США против России за вторжение в Украину предложил Казахстану рекордную скидку на газ. Журналисты предполагают, что эту скидку Путин предложил, чтобы Кремль имел возможность склонить президента Касима Жомарта-Токаева на участие в проекте строительства нового трубопровода в Китай.



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Источник: https://t.me/zvezdanews/116108
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