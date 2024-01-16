Путин сделал новое заявление о формуле мира Зеленского

Российский президент Владимир Путин сделал ряд новых заявлений о войне в Украине. Он назвал формулу мира Владимира Зеленского запретной, а украинские власти назвал "придурками" и "несамостоятельными людьми" из-за отказа от переговоров с РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Эти и другие не менее абсурдные заявления Путин выразил в ходе своего выступления на Всероссийском муниципальном форуме

"Попытка. Разбудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Ну это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они правящие круги в Украине понимают. И западные элиты понимают. Все понимают просто эти так называемые формулы мира о которых говорят на Западе и Украине — это продолжение реализации указа президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот, что это такое. Запретные требования для переговорного процесса",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прибег к неожиданному шагу, чтобы увеличить численность армии РФ в Украине . Президент России Владимир Путин вовлекает в боевые действия в Украине российских узников. Однако в последние месяцы большинство из них не хотят заключать контракты из-за высокой смертности на поле боя. Как следствие в российских тюрьмах создают плохие условия для того, чтобы заставить их идти на войну.

Первые сообщения об участии в войне российских заключенных появились полтора года назад, когда их вербовали в "Группу Вагнера". После смерти Пригожина этим процессом занялась лично русская армия. Узникам, которые согласятся участвовать в войне и проведут на фронте полгода, обещают помилование и высокую зарплату – 2 тыс. евро. Однако из-за высоких потерь на войне российские заключенные теряют желание участвовать в боевых действиях.

