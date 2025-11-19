Путин сделал новое заявление о своем здоровье

Путин сделал одно из редких заявлений о своем здоровье. Так, диктатор рассказал, что недавно прошло ежегодное медицинское освидетельствование. По его словам, с ним "все хорошо. Такое заявление он сделал во время визита на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Это заняло почти двое суток, с ночевкой в клинике. Пришел во второй половине дня, а пошел на следующий день. Слава Богу, все хорошо", – похвастался Путин.

Следует отметить, что ряд международных СМИ пишут о проблемах со здоровьем у диктатора. Это, в частности, доказывают его появления на публичных мероприятиях, где он не может скрыть своего состояния. Так во время своего визита в Иран Путин заметного хромал выходя из самолета. Там он должен встретиться с президентами Ирана и Турции.

На опубликованном видео в сети видно, что Путин, спускаясь с ступенек самолета, странно хромал, а с последней ступени вообще спрыгнул. Перед тем, кто спускался на землю, так странно себя не вели. Многие СМИ уже не в первый раз писали о том, что у хозяина Кремля проблемы с ногой. Вероятно о себе дает знать старая травма, болезнь или старость.

Путину уже не впервые приписывают ряд серьезных заболеваний, в частности, мозговое расстройство, вызванное слабоумием, болезнью Паркинсона, симптомы болезни Паркинсона, Синдрома Аспергера, различные онкологические болезни. Конечно, все это предположение, ведь официальный Кремль очень тщательно бережет тайну о здоровье Путина и никогда официальных заявлений по этому поводу не делает. На все такие вопросы преимущественно отвечает спикер Путина Дмитрий Песков, убеждающий, что с ним все хорошо.

О проблемах со здоровьем Путина даже проговорился непризнанный президент Беларуси Лукашенко, который заявил, что у Путина проблемы с позвоночником, потому что он вроде бы очень любит дзюдо. В последнее время Путин не очень хвастается своими успехами в дзюдо, но внимательные блоггеры заметили и узнали, что он удивительно двигает конечностями и не любит летать на самолете. Западная пресса также писала, что отказаться от полетов ему рекомендовали врачи. Но Песков снова все это опроверг. Сам Путин в одном из своих интервью признался, что только упал с коня.

