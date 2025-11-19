Путін зробив нову заяву про своє здоров'я

Путін зробив одну із рідкісних заяв про своє здоров'я. Так, диктатор розповів, що нещодавно пройшов щорічний медичний огляд. За його словами, з ним "все добре. Таку заяву він зробив під час візиту на міжнародній конференції з штучного інтелекту AI Journey-2025

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Це зайняло майже дві доби, з ночівлею в клініці. Прийшов у другій половині дня, а пішов наступного дня. Слава Богу, все добре",- похвалився Путін.

Варто зазначити, що ряд міжнародних ЗМІ пишуть про проблеми зі здоров'ям у диктатора. Це зокрема доводять його появи на публічних заходах, де він не може приховати свого стану. Так під час свого візиту до Ірану, Путін помітного кульгав виходячи з літака. Саме там він має зустрітися з президентами Ірану та Туреччини.

На опублікованому відео у мережі, видно, що Путін, спускаючись із сходинок літака, дивно шкутильгав, а з останньої сходинки взагалі зістрибнув. Перед тим усі, хто спускався на землю, так дивно себе не вели. Багато ЗМІ вже не вперше писали про те, що господар Кремля має проблеми з ногою. Ймовірно про себе дає знати стара травма, хвороба, чи старість.

Путіну вже не вперше приписують ряд серйозних захворювань, зокрема, мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона, симптоми хвороби Паркінсона, Синдрому Аспергера, різні онкологічні хвороби. Звичайно, що усе це є припущенням, адже офіційний Кремль дуже ретельно береже таємницю про здоров'я Путіна та ніколи офіційних заяв з приводу цього не робить. На всі такі запитання переважно відповідає речник Путіна Дмитро Пєсков, який переконує, що з ним все добре.

Про проблеми зі здоров'ям Путіна навіть проговорився невизнаний президент Білорусі Лукашенко, який заявив, що у Путіна проблеми з хребтом, бо той, начебто дуже любить дзюдо. Останнім часом Путін не дуже вихваляється своїми успіхами в дзюдо, але уважні блогери помітили та дізналися, що він дивно рухає кінцівками та не любить літати літаком. Західна преса також писала, що відмовитися від польотів йому рекомендували лікарі. Але Пєсков знову все це спростував. Сам Путін в одному зі свої інтерв'ю зізнався, що лише впав з коня.

