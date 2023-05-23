Путин сделал новое заявление о "защите Донбасса" и исторической несправедливости

Российский президент Владимир Путин сделал новое заявление о так называемой "защите Донбасса", оправдывая страшную войну, которую он начал. Он об этом заговорил, когда Россия потеряла контроль над частью территорий в Белгородской области. Заявление Путина традиционно цитируют российские СМИ.

В своем заявлении Путин уже традиционно повторил свою заезженную фразу о защите россиян, которая продолжается якобы 9 лет. А еще глава Кремля утверждает, что якобы Россия не начала войну, а "старается ее завершить". Также российский президент упомянул об "исторических" народах и землях.

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"Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ситуация в Белгородской области: в Кремле рассказали, что "доложили Путину ". Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. По его словам, "российские силы выдавливают диверсантов". Об этом пишут российские СМИ. Песков традиционно пытался сказать, что все под контролем. По его словам, "Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области". А еще — у "оккупационной армии РФ достаточно сил, что выдавить российских добровольцев с территории России". Кроме того, спикер Путина пожаловался, что "целью операции является отведение внимания от того, что Украина якобы потеряла город Бахмут Донецкой области". Известно, что 22 мая 2023 легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" вошли на территорию Белгородской области РФ.Россияне обратились к своим соотечественникам с призывами к свержению кремлевского режима ради "будущего России". Они заявляют об освобождении некоторых населенных пунктов на российской территории.



