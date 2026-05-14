Российская Федерация обязана обеспечить внутреннее производство всей номенклатуры критически важных товаров, поскольку это диктуют текущие международные условия. Об этом заявил Владимир Путин во время своего выступления на съезде Союза машиностроителей в Москве, подчеркнув, что "все современные вызовы это доказали".

В своей речи лидер страны-агрессора озвучил несколько директив для индустриального сектора. В частности, он призвал ликвидировать условные барьеры в промышленности, отметив, что "нужно уходить от формального разделения предприятий на ОПК и гражданские предприятия". Параллельно с этим было дано распоряжение интегрировать бывших участников войны против Украины в производственные процессы военно-промышленного комплекса.

Несмотря на попытки переориентировать государство на самообеспечение, глава Кремля заверил, что Москва "укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе". По его словам, государство отдает приоритет созданию аутентичных инженерных решений, а не заимствованию зарубежных аналогов. Диктатор также убежден, что внутренняя научная база и заводы имеют для этого необходимую базу.

Российская Федерация создала новый юридический механизм для военного вмешательства в другие страны под предлогом защиты своих граждан. В среду Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях проголосовала за изменения в законы "О гражданстве" и "Об обороне", предоставляющие Владимиру Путину право отправлять вооруженные силы за границу в случае задержания россиян иностранными или международными инстанциями.