Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российская Федерация обязана обеспечить внутреннее производство всей номенклатуры критически важных товаров, поскольку это диктуют текущие международные условия. Об этом заявил Владимир Путин во время своего выступления на съезде Союза машиностроителей в Москве, подчеркнув, что "все современные вызовы это доказали".
Владимир Путин
В своей речи лидер страны-агрессора озвучил несколько директив для индустриального сектора. В частности, он призвал ликвидировать условные барьеры в промышленности, отметив, что "нужно уходить от формального разделения предприятий на ОПК и гражданские предприятия". Параллельно с этим было дано распоряжение интегрировать бывших участников войны против Украины в производственные процессы военно-промышленного комплекса.
Несмотря на попытки переориентировать государство на самообеспечение, глава Кремля заверил, что Москва "укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе". По его словам, государство отдает приоритет созданию аутентичных инженерных решений, а не заимствованию зарубежных аналогов. Диктатор также убежден, что внутренняя научная база и заводы имеют для этого необходимую базу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация создала новый юридический механизм для военного вмешательства в другие страны под предлогом защиты своих граждан. В среду Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях проголосовала за изменения в законы "О гражданстве" и "Об обороне", предоставляющие Владимиру Путину право отправлять вооруженные силы за границу в случае задержания россиян иностранными или международными инстанциями.