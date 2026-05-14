Путін зробив резонансну заяву про війну: як планує поставити всю Росію на воєнні рейки

Російська Федерація зобов'язана забезпечити внутрішнє виробництво всієї номенклатури критично важливих товарів, оскільки на це вказують поточні міжнародні умови. Про це заявив Володимир Путін під час свого виступу на з'їзді Союзу машинобудівників у Москві, підкресливши, що "всі сучасні виклики це довели".

У межах своєї промови лідер країни-агресора озвучив кілька директив для індустріального сектору. Зокрема, він закликав ліквідувати умовні бар'єри в промисловості, зазначивши, що "потрібно йти від формального поділу підприємств на ОПК та цивільні підприємства". Паралельно з цим було надано розпорядження інтегрувати колишніх учасників війни проти України у виробничі процеси військово-промислового комплексу.

Попри спроби переорієнтувати державу на самозабезпечення, очільник Кремля запевнив, що Москва, "зміцнюючи свій технологічний суверенітет, не збирається замикатися у собі". За його словами, держава віддає пріоритет створенню автентичних інженерних рішень, а не запозиченню закордонних аналогів. Диктатор також висловив переконання, що внутрішня наукова база та заводи мають для цього необхідну базу.

