Путин сделал заявление о будущем Украины и России

Президент России Владимир Путин высказался о войне на Украине, от которой зависит будущее РФ. Также российский диктатор подверг критике Запад и санкции против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин о будущем Украины и России. Фото из открытых источников

Во время разговора с пропагандистским журналистом Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" российский президент отметил, что от результатов войны в Украине зависит будущее России.

"От боевой работы участников "СВО" зависит будущее России", — сказал Путин и раскритиковал Украину, которая по пропагандистским словам президента России "не имеет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит не имеет будущего".

Кроме Украины, Путин также начал критиковать Запад, который помогает противостоять российскому вторжению.

"Запад пытается раздавить Россию, у них никогда это не получится", — выразил свои заявления глава Кремля.

Также Путин высказался о планах на будущее, в которых он хочет приехать на временно оккупированные территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Путин критикует соседнюю страну из-за якобы русофобии и плохого отношения к россиянам. По словам российского президента, там относятся к россиянам как к свиньям.

Также "Комментарии" писали о военном эксперте Александре Коваленко, который рассказал, что Путин озабочен ростом силы одного из своих министров, который имеет амбиции стать президентом России. По словам Коваленко, Путин его боится больше чем Пригожина, который в июне начал мятеж против российского диктатора, а затем неожиданно погиб в авиакатастрофе.