logo

BTC/USD

86933

ETH/USD

2926.98

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сделал заявление о целях "СВО": готова ли Россия к уступкам
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сделал заявление о целях "СВО": готова ли Россия к уступкам

Владимир Путин снова подтвердил цели войны против Украины и заявил о возможности дипломатии на условиях РФ.

17 декабря 2025, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Кремль не отказывается от заявленных целей войны против Украины. Глава Кремля заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет доведена до конца, а Россия, по его словам, готова действовать как дипломатическими, так и военными методами.

Путин сделал заявление о целях "СВО": готова ли Россия к уступкам

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Министерства обороны РФ сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Диктатор указал, что Москва якобы заинтересована в "дипломатическом" устранении первопричин конфликта, однако готова продолжать воевать и дальше, пока не достигнет своих целей.

"Цели СВО будут безусловно достигнуты. Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта по дипломатическому пути, но если в диалоге с нами будет отказано, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военными средствами", — сказал Путин.

Отдельно Путин упомянул о планах по расширению так называемой "буферной зоны безопасности", не уточнив ее границ. Российский лидер также заявил, что армия РФ якобы "удерживает стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта и способна наращивать наступательные действия по "ключевым направлениям".

Таким образом, заявления Путина не содержат новых сообщений, а скорее подтверждают неизменность позиции Москвы и ее нежелание идти на уступки для окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, когда "Орешник" поставят на боевое дежурство.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об уступках России во время мирных переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости