Путин сделал заявление о целях "СВО": готова ли Россия к уступкам

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Кремль не отказывается от заявленных целей войны против Украины. Глава Кремля заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет доведена до конца, а Россия, по его словам, готова действовать как дипломатическими, так и военными методами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Министерства обороны РФ сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Диктатор указал, что Москва якобы заинтересована в "дипломатическом" устранении первопричин конфликта, однако готова продолжать воевать и дальше, пока не достигнет своих целей.

"Цели СВО будут безусловно достигнуты. Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта по дипломатическому пути, но если в диалоге с нами будет отказано, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военными средствами", — сказал Путин.

Отдельно Путин упомянул о планах по расширению так называемой "буферной зоны безопасности", не уточнив ее границ. Российский лидер также заявил, что армия РФ якобы "удерживает стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта и способна наращивать наступательные действия по "ключевым направлениям".

Таким образом, заявления Путина не содержат новых сообщений, а скорее подтверждают неизменность позиции Москвы и ее нежелание идти на уступки для окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, когда "Орешник" поставят на боевое дежурство.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об уступках России во время мирных переговоров.