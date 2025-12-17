Путін зробив заяву про цілі "СВО": чи готова Росія до поступок

Російський диктатор Володимир Путін вкотре підтвердив, що Кремль не відмовляється від заявлених цілей війни проти України. Очільник Кремля заявив, що так звана "спеціальна військова операція" буде доведена до кінця, а Росія, за його словами, готова діяти як дипломатичними, так і військовими методами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час виступу на розширеній колегії Міністерства оборони РФ зробив кілька заяв щодо війни в Україні. Диктатор вказав, що Москва нібито зацікавлена в "дипломатичному" усуненні першопричин конфлікту, однак готова продовжувати воювати й далі, поки не досягне своїх цілей.

"Цілі СВО буде безумовно досягнуто. Ми воліли б усунути першопричини конфлікту дипломатичним шляхом, але якщо в діалозі з нами буде відмовлено, Росія досягне визволення своїх історичних земель військовими засобами", — сказав Путін.

Окремо Путін згадав про плани щодо розширення так званої "буферної зони безпеки", не уточнивши її меж. Російський лідер також заявив, що армія РФ нібито "утримує стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту та здатна нарощувати наступальні дії на "ключових напрямках".

Таким чином, заяви Путіна не містять нових повідомлень, а радше підтверджують незмінність позиції Москви та її небажання йти на поступки для закінчення війни в Україні.

