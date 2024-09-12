Путин сделал заявление о дальнобойном западном оружии и прямом участии стран НАТО в войне в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. По словам Путина, использование этого оружия невозможно без поддержки стран НАТО, в том числе спутниковых данных и "полетных задач", которые, как он утверждает, могут вводиться только военными альянсами.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уже совершают удары по глубине России, однако отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности является "совсем другой историей". Он считает, что это может служить подтверждением прямого участия США и европейских стран в войне.

В своем выступлении Путин угрожал ответными действиями, отметив, что Россия будет принимать решения, исходя из возникающих угроз. Это будет означать, что США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сущности этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", — пригрозил кремлевский диктатор. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Запад призывают поставить ультиматум Путину. Россия неоднократно заявляла об установлении "красных линий", пересечение которых якобы должно привести к серьезным последствиям. Однако эти заявления оставались только на словах и указывали на то, что российская сторона реагирует только на силовые методы, заявил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, если бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину поставили жесткий ультиматум по ходу боевых действий, он вынужден был согласиться. По мнению эксперта, удары по территории России разрушили "красные линии" Кремля.







