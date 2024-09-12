Путин сделал заявление о дальнобойном западном оружии и прямом участии стран НАТО в войне в Украине

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Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. По словам Путина, использование этого оружия невозможно без поддержки стран НАТО, в том числе спутниковых данных и "полетных задач", которые, как он утверждает, могут вводиться только военными альянсами.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уже совершают удары по глубине России, однако отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности является "совсем другой историей". Он считает, что это может служить подтверждением прямого участия США и европейских стран в войне.
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