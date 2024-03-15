logo

BTC/USD

68526.42

ETH/USD

3705.70

LTC/USD

89.29

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сделал заявление о ситуации в Курской и Белгородской областях
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сделал заявление о ситуации в Курской и Белгородской областях

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской и Белгородской областях, где российские повстанцы ведут боевые действия. Он признал, что были диверсионные атаки

сегодня, 19:12
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Путин признал, что российские повстанцы в течение последних дней совершили несколько диверсионных атак на приграничных территориях. При этом он утверждает, что "противник" понес потери.

Путин сделал заявление о ситуации в Курской и Белгородской областях

Владимир Путин

Как заявил Путин, начиная с 12 марта и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, "иностранных наемников и силы поддержки ВСУ", предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. По его словам, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак — четыре на белгородском и одна на курском направлении.

По информации кремлевского диктатора, российские повстанцы применили 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин.

"Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями",
— сказал Путин.

Кремлевский диктатор утверждает, что у российских повстанцев якобы потери "среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%".

Прокомментировал действия российских повстанцев и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он опубликовал в своем Телеграмме фотографию виселиц и заявил, что на них "будут болтаться" виновные в обстрелах российских городов.

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Эдгарс Ринкевичс ..."
— написал Медведев.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" призвали представителей Красного Креста организовать для жителей Курской и Белгородской областей гуманитарный коридор, чтобы они могли безопасно покинуть опасные территории.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/950665
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости