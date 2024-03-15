Путин сделал заявление о ситуации в Курской и Белгородской областях

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Путин признал, что российские повстанцы в течение последних дней совершили несколько диверсионных атак на приграничных территориях. При этом он утверждает, что "противник" понес потери.
Владимир Путин
Как заявил Путин, начиная с 12 марта и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, "иностранных наемников и силы поддержки ВСУ", предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. По его словам, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак — четыре на белгородском и одна на курском направлении.
По информации кремлевского диктатора, российские повстанцы применили 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин.
Кремлевский диктатор утверждает, что у российских повстанцев якобы потери "среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%".
Прокомментировал действия российских повстанцев и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он опубликовал в своем Телеграмме фотографию виселиц и заявил, что на них "будут болтаться" виновные в обстрелах российских городов.
Напомним, добровольцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" призвали представителей Красного Креста организовать для жителей Курской и Белгородской областей гуманитарный коридор, чтобы они могли безопасно покинуть опасные территории.
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