logo

BTC/USD

37367.96

ETH/USD

2036.42

LTC/USD

73.14

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сделал заявление о вмешательстве в предстоящие выборы в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сделал заявление о вмешательстве в предстоящие выборы в России

Путин намекнул, что демократических выборов в России не будет

сегодня, 19:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Похоже, Путин уже готовится к предстоящим президентским выборам в РФ. Хотя официально это не подтвердил. Глава Кремля во время встречи с представителями избирательных органов РФ заявил, что "государство будет и дальше делать все, чтобы сделать невозможным любое вмешательство в избирательные процессы в стране", сообщает "Интерфакс-Россия".

Путин сделал заявление о вмешательстве в предстоящие выборы в России

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении он сказал, что решительно будут пресекаться "попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс".


"Что касается действий государства — мы будем и дальше делать все, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса", — сказал Путин.

Кроме того, Путин, прибравший всю власть в руки и много лет находящийся в президентском кресле, заявил, что "честное и открытое проведение выборов в России имеет определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности в стране".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине. Позиционная затяжная война, большие потери России и отсутствие значительных побед – это даст Путин дополнительные баллы в ходе предвыборной кампании. Именно поэтому в своих заявлениях и выступлениях Владимир Путин вместо обсуждения ситуации на фронте он сосредоточится на стабильности России и критике Запада. О войне против Украины диктатор может говорить только, если россиянам удастся добиться серьезного успеха в ближайшие несколько месяцев. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на российские СМИ, аналитики отмечают, что президентская кампания имеет целью представить Владимира Путина как лидера, сделавшего Россию "островком покоя".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax-russia.ru/main/popytki-vnutrennego-i-vneshnego-vmeshatelstva-v-vybory-rf-budut-presekatsya-putin
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!