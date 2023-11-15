Путин сделал заявление о вмешательстве в предстоящие выборы в России

Похоже, Путин уже готовится к предстоящим президентским выборам в РФ. Хотя официально это не подтвердил. Глава Кремля во время встречи с представителями избирательных органов РФ заявил, что "государство будет и дальше делать все, чтобы сделать невозможным любое вмешательство в избирательные процессы в стране", сообщает "Интерфакс-Россия".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении он сказал, что решительно будут пресекаться "попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс".

"Что касается действий государства — мы будем и дальше делать все, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса", — сказал Путин.



Кроме того, Путин, прибравший всю власть в руки и много лет находящийся в президентском кресле, заявил, что "честное и открытое проведение выборов в России имеет определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности в стране".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине. Позиционная затяжная война, большие потери России и отсутствие значительных побед – это даст Путин дополнительные баллы в ходе предвыборной кампании. Именно поэтому в своих заявлениях и выступлениях Владимир Путин вместо обсуждения ситуации на фронте он сосредоточится на стабильности России и критике Запада. О войне против Украины диктатор может говорить только, если россиянам удастся добиться серьезного успеха в ближайшие несколько месяцев. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на российские СМИ, аналитики отмечают, что президентская кампания имеет целью представить Владимира Путина как лидера, сделавшего Россию "островком покоя".

