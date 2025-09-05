logo

Путин сделал заявление об украинских территориях: какой шаг ждет от Украины

Российский диктатор Путин хочет отмены военного положения и проведения референдума в Украине

5 сентября 2025, 09:31
Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.

Путин сделал заявление об украинских территориях: какой шаг ждет от Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом Путин признал, что договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Тем не менее, подчеркнул российский диктатор, Россия готова обеспечить безопасность встречи с Украиной в Москве.

"Москва лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые должны быть положены в основу будущего мирного соглашения о прекращении войны. Но в России тоже решили потребовать от Запада гарантии безопасности. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены одинаково, как и Украине, так и России.

Общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Дмитрий Песков попросил вспомнить о первопричинах войны. 

"Ведь что было одной из первопричин этого "конфликта" (войны России против Украины – ред.)? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны", – отметил спикер.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву "не капитулировать", а якобы поговорить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.




