Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой: какое решение не может принять

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Ткачик Олеся
Мобилизацию кремлевскому диктатору Владимиру Путину навязывают с весны этого года. Особенно когда потери оккупационных войск перевалили за 30 тысяч тел в месяц, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Владимир Путин
Впрочем, по его словам, Путин не идет на мобилизацию по нескольким причинам. Во-первых, говорит эксперт, диктатор прекрасно понимает разницу между человеком, который добровольно идёт убивать украинцев за вознаграждение и оценивающим риски тоже погибнуть и человеком, которого принудительно отправляют воевать.
Он призвал представить принудительную мобилизацию в России на 300 тысяч. При этом, если в плен сдадутся 10% из этого количества, то Украина получит огромный обменный фон, а Россия – катастрофу.
Поэтому, по его мнению, Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой, без мобилизации не вытянет, но и с мобилизацией, получит ситуативное, сиюминутное решение на время и полный глобальный провал в перспективе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России признали, что в Курской области воюют срочники.
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