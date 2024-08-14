Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой: какое решение не может принять

Мобилизацию кремлевскому диктатору Владимиру Путину навязывают с весны этого года. Особенно когда потери оккупационных войск перевалили за 30 тысяч тел в месяц, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, Путин не идет на мобилизацию по нескольким причинам. Во-первых, говорит эксперт, диктатор прекрасно понимает разницу между человеком, который добровольно идёт убивать украинцев за вознаграждение и оценивающим риски тоже погибнуть и человеком, которого принудительно отправляют воевать.

"Принудительно отправляемое тело на войну при первой же возможности сдастся в плен. Самый яркий пример последних дней – это срочники из Курской области. За неделю боевых действий почти 2 тысячи пленных!" — заявил Коваленко.

Он призвал представить принудительную мобилизацию в России на 300 тысяч. При этом, если в плен сдадутся 10% из этого количества, то Украина получит огромный обменный фон, а Россия – катастрофу.

"Во-вторых, а чем их комплектовать? Уже сейчас в российской армии дефицит техники в имеющихся подразделений – 60%-70%! А если ещё, допустим, плюс 300 тысяч тел, откуда техника для их комплектации? То есть, они не смогут выполнять боевые задачи и их будет как больше погибать, так и ещё больше сдаваться в плен из-за ощущения загнанности и чувства пораженчества", — говорит Коваленко.

Поэтому, по его мнению, Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой, без мобилизации не вытянет, но и с мобилизацией, получит ситуативное, сиюминутное решение на время и полный глобальный провал в перспективе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России признали, что в Курской области воюют срочники.



