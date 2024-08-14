logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой: какое решение не может принять
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой: какое решение не может принять

Путин никак не может принять решение об объявлении мобилизации в России

сегодня, 13:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Мобилизацию кремлевскому диктатору Владимиру Путину навязывают с весны этого года. Особенно когда потери оккупационных войск перевалили за 30 тысяч тел в месяц, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой: какое решение не может принять

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, Путин не идет на мобилизацию по нескольким причинам. Во-первых, говорит эксперт, диктатор прекрасно понимает разницу между человеком, который добровольно идёт убивать украинцев за вознаграждение и оценивающим риски тоже погибнуть и человеком, которого принудительно отправляют воевать.

"Принудительно отправляемое тело на войну при первой же возможности сдастся в плен. Самый яркий пример последних дней – это срочники из Курской области. За неделю боевых действий почти 2 тысячи пленных!" — заявил Коваленко.

Он призвал представить принудительную мобилизацию в России на 300 тысяч. При этом, если в плен сдадутся 10% из этого количества, то Украина получит огромный обменный фон, а Россия – катастрофу.

"Во-вторых, а чем их комплектовать? Уже сейчас в российской армии дефицит техники в имеющихся подразделений – 60%-70%! А если ещё, допустим, плюс 300 тысяч тел, откуда техника для их комплектации? То есть, они не смогут выполнять боевые задачи и их будет как больше погибать, так и ещё больше сдаваться в плен из-за ощущения загнанности и чувства пораженчества", — говорит Коваленко.

Поэтому, по его мнению, Путин сейчас стоит перед серьёзнейшей дилеммой, без мобилизации не вытянет, но и с мобилизацией, получит ситуативное, сиюминутное решение на время и полный глобальный провал в перспективе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России признали, что в Курской области воюют срочники.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid032UUrMBcHjY7DiuCnNBaGrhosGEB23ynoKPtSbgDJCpiHmw91XpFGk1PRaVJramPSl
Теги:

Новости

Все новости