Ксения Шойгу, дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу, назначена генеральным директором фонда "Долина Менделеева", специализирующимся на поиске и переработке редкоземельных металлов в Сибири. По поручению президента России, ей предстоит руководить созданием кластера по глубокой переработке цветных и редкоземельных металлов, что должно стать стратегическим проектом в сфере науки и промышленности, сообщает The Moscow Times.

Фото: из открытых источников

Фонд "Долина Менделеева" был основан в Красноярске и его задачи включают в себя разработку технологий разделения, производства и хранения редкоземельных металлов, а также внедрение решений для энергетики и промышленности. Центр также занимается искусственным интеллектом и его интеграцией в сырьевые и энергетические проекты. Одной из главных целей проекта является стимулирование населения оставаться в Сибири и возвращение тех, кто раньше покинул регион из-за экономических и социальных трудностей.

Развитие бизнеса в России сейчас замедлено: количество новых компаний достигло минимума за последние 14 лет. Повышенные налоги, страховые взносы и жесткая фискальная политика снизили создание новых предприятий, особенно в сфере строительства, торговли и услуг. Промышленность находится на грани кризиса из-за санкций Запада, высоких ставок кредитов и общего замедления экономики. Металлургия, химическая промышленность и машиностроение подверглись значительному падению производства.

