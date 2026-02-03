logo

Путин шокировал решением по дочери Шойгу: какую сверхважную должность она занимает
Путин шокировал решением по дочери Шойгу: какую сверхважную должность она занимает

Ксения Шойгу стала генеральным директором фонда «Долина Менделеева», отвечающим за поиск и добычу редкоземельных металлов в Сибири.

3 февраля 2026, 11:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу, назначена генеральным директором фонда "Долина Менделеева", специализирующимся на поиске и переработке редкоземельных металлов в Сибири. По поручению президента России, ей предстоит руководить созданием кластера по глубокой переработке цветных и редкоземельных металлов, что должно стать стратегическим проектом в сфере науки и промышленности, сообщает The Moscow Times.





Фонд "Долина Менделеева" был основан в Красноярске и его задачи включают в себя разработку технологий разделения, производства и хранения редкоземельных металлов, а также внедрение решений для энергетики и промышленности. Центр также занимается искусственным интеллектом и его интеграцией в сырьевые и энергетические проекты. Одной из главных целей проекта является стимулирование населения оставаться в Сибири и возвращение тех, кто раньше покинул регион из-за экономических и социальных трудностей.

Развитие бизнеса в России сейчас замедлено: количество новых компаний достигло минимума за последние 14 лет. Повышенные налоги, страховые взносы и жесткая фискальная политика снизили создание новых предприятий, особенно в сфере строительства, торговли и услуг. Промышленность находится на грани кризиса из-за санкций Запада, высоких ставок кредитов и общего замедления экономики. Металлургия, химическая промышленность и машиностроение подверглись значительному падению производства.

Портал "Комментарии" уже писал, что экстремальные снегопады и аномальные морозы, накрывшие Россию в последние недели, обнажили слабые места режима президента Владимира Путина. Пока Кремль оправдывает вторжение в Украину якобы защитой от угроз с Запада и Киева, реальные опасности, несущие климатические изменения для самих россиян, остаются игнорированными.



