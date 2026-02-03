Ксенія Шойгу, донька секретаря Радбезу Сергія Шойгу, призначена генеральною директоркою фонду "Долина Менделєєва", який спеціалізується на пошуку та переробці рідкісноземельних металів у Сибіру. За дорученням президента Росії, їй належить керувати створенням кластера з глибокої переробки кольорових та рідкісноземельних металів, що має стати стратегічним проєктом у сфері науки та промисловості, повідомляє The Moscow Times.

Фото: з відкритих джерел

Фонд "Долина Менделєєва" був заснований у Красноярську і його завдання включають розробку технологій поділу, виробництва та зберігання рідкісноземельних металів, а також впровадження рішень для енергетики та промисловості. Центр також займається штучним інтелектом і його інтеграцією в сировинні та енергетичні проєкти. Однією з головних цілей проєкту є стимулювання населення залишатися в Сибіру та повернення тих, хто раніше покинув регіон через економічні та соціальні труднощі.

Розвиток бізнесу у Росії зараз уповільнений: кількість нових компаній досягла мінімуму за останні 14 років. Підвищені податки, страхові внески та жорстка фіскальна політика скоротили створення нових підприємств, особливо у сфері будівництва, торгівлі та послуг. Промисловість перебуває на межі кризи через санкції Заходу, високі ставки кредитів та загальне уповільнення економіки. Металургія, хімічна промисловість та машинобудування зазнали значного падіння виробництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що екстремальні снігопади та аномальні морози, що накрили Росію останніми тижнями, оголили слабкі місця режиму президента Володимира Путіна. Поки Кремль виправдовує вторгнення в Україну нібито захистом від загроз із Заходу та Києва, реальні небезпеки, які несуть кліматичні зміни для самих росіян, залишаються ігнорованими.