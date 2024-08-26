Путин сказал, что нужно сделать для «успешного» завершения «СВО»

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил правительству и Центробанку обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, речь об этом зашла на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин

Во вступительном слове диктатор предложил сотрудникам правительства и Центробанка "обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года", которые будут включать "укрепление экономической базы для успешного завершения "специальной военной операции".

Помимо этого, Путин сообщил, о якобы "высоких" темпах роста экономики, отдельно остановившись на обрабатывающих отраслях, которые задают "традиционно высокую планку" развития. По словам кремлевского диктатора, за первое полугодие 2024 года ВВП России якобы даже вырос на 4,6%.

Также Путин заявил, что доходы российского бюджета за семь месяцев 2024 года тоже якобы выросли на 36% по сравнению с прошлым годом и приблизились к 20 трлн рублей. Он отметил, что рост экономики и заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете и назвал текущий показатель хорошим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме массированный ракетно-дроновый удар по Украине 26 августа назвали местью за вторжение ВСУ в Курскую область, а также таким, что выполняет цели "специальной военной операции" России. В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не принял решение о том, как реагировать на события в Курской области, но пообещал, что такая реакция точно будет.

В то же время президент Владимир Зеленский после массированного удара по Украине назвал Путина "больным существом".



