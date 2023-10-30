Путин сказал, кто "виновен" в погромах в Дагестане и назвал цель войны РФ в Украине

В погромах в аэропорту Махачкалы российский президент обвинил Украину и западные спецслужбы. Путин на совещании, посвященном антисемитским погромам в Дагестане, сказал, что "США и их сателлиты организуют смертельный хаос", стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине", а еще пытаются "расколоть РФ изнутри".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время совещания Путин уверял, что нападение на аэропорт в Махачкале было "инспирировано из-за социальных сетей, не в последнюю очередь с территории Украины с помощью западных спецслужб".

"В Украине под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Я не уверен, что об этом даже знают в США – неплохо бы им провести расследование, чем занимаются спецслужбы в Украине. Мерзости, по-другому сказать невозможно", — заявил он.

Кроме этого, Путин цинично заявил, что якобы российские оккупанты "борются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом под Донецком и на Днепре".

"Там, где решается судьба России и всего мира, в том числе будущее палестинского народа", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о чем говорит погром в Махачкале . В аэропорту Махачкалы (Дагестан) вечером 29 октября вспыхнули антисемитские протесты и погромы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что происходящее – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властью. В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что из-за погрома в Махачкале путинского режима, похоже, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем. А также убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности (несмотря на свои усилия представить Россию как религиозно толерантную страну).