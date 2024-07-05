Путин сказал Орбану, что немедленно должна сделать Украина, чтобы открыть путь к миру

Кремлевский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Украина якобы до сих пор не готова отказаться от ведения войны до победного конца.

Орбан и Путин

"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. Если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы ", — сказал Путин.

При этом он опять проговорил придуманные россиянами фейк о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, поскольку его срок полномочий "завершился".

В то же время Путин заявил, что якобы действующие власти Украины не смогут победить на выборах.

"Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", — сказал кремлевский диктатор.

Кроме того, он заявил, что в Украине нужно устанавливать не просто перемирие, а подписывать реальный мир. По его словам, он уже говорил о том, как остановить войну в Украине, имея ввиду свой "мирный план", который был озвучен перед Саммитом мира в Швейцарии.

"Речь идет о полном выводе всех войск Украины из "Донецкой, Луганской народных республик", из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине и на Западе требования Путина, которые, по его мнению, могли бы принести "мир" сочли абсурдными. В Киеве и на Западе заявили, что Путин требует от Украины капитулировать.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, о том, передал ли Орбан послание от Зеленского Путину.



