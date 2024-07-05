Путин сказал Орбану, что немедленно должна сделать Украина, чтобы открыть путь к миру

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Украина якобы до сих пор не готова отказаться от ведения войны до победного конца.
Орбан и Путин
При этом он опять проговорил придуманные россиянами фейк о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, поскольку его срок полномочий "завершился".
В то же время Путин заявил, что якобы действующие власти Украины не смогут победить на выборах.
Кроме того, он заявил, что в Украине нужно устанавливать не просто перемирие, а подписывать реальный мир. По его словам, он уже говорил о том, как остановить войну в Украине, имея ввиду свой "мирный план", который был озвучен перед Саммитом мира в Швейцарии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине и на Западе требования Путина, которые, по его мнению, могли бы принести "мир" сочли абсурдными. В Киеве и на Западе заявили, что Путин требует от Украины капитулировать.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали, о том, передал ли Орбан послание от Зеленского Путину.
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