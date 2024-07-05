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Путин сказал Орбану, что немедленно должна сделать Украина, чтобы открыть путь к миру

Путин традиционно хочет, чтобы Украина капитулировала

сегодня, 17:39 comments2657
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Украина якобы до сих пор не готова отказаться от ведения войны до победного конца.

Путин сказал Орбану, что немедленно должна сделать Украина, чтобы открыть путь к миру

Орбан и Путин

"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. Если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы ", — сказал Путин.

При этом он опять проговорил придуманные россиянами фейк о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, поскольку его срок полномочий "завершился".

В то же время Путин заявил, что якобы действующие власти Украины не смогут победить на выборах.

"Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", — сказал кремлевский диктатор.

Кроме того, он заявил, что в Украине нужно устанавливать не просто перемирие, а подписывать реальный мир. По его словам, он уже говорил о том, как остановить войну в Украине, имея ввиду свой "мирный план", который был озвучен перед Саммитом мира в Швейцарии.

"Речь идет о полном выводе всех войск Украины из "Донецкой, Луганской народных республик", из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине и на Западе требования Путина, которые, по его мнению, могли бы принести "мир" сочли абсурдными. В Киеве и на Западе заявили, что Путин требует от Украины капитулировать.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, о том, передал ли Орбан послание от Зеленского Путину.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/969495
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