Путин сказал, ударит ли ядерным оружием по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что пока не видит причин для применения ядерного оружия в войне против Украины. В то же время, он не исключил возможности пересмотра ядерной доктрины России.

Владимир Путин

По его словам, применение тактического ядерного оружия возможно только в исключительных случаях – при угрозе суверенитета и территориальной целостности страны. Пока такой потребности нет, подчеркнул кремлевский диктатора.

Впрочем, он все же отметил, что ядерная доктрина России, опубликованная в 2020 году, может быть изменена. Доктрина определяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие: в ответ на ядерное нападение или нападение с применением другого оружия массового уничтожения или же в случае использования обычного оружия, когда существование государства под угрозой.

Путин заявил, что эта доктрина является живым инструментом, и Россия внимательно следит за событиями в мире, не исключая возможности внесения изменений в нее. Это также касается испытаний ядерного оружия, подчеркнул кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила нечто подобное. В частности, она сказала, что у России есть ядерная доктрина, согласно которой может применяться ядерное оружие. По ее словам, оружие применимо, если что-то будет угрожать существованию РФ. При этом она отметила, что по ее ощущениям сейчас нет предпосылок для того, чтобы применять тактическое ядерное оружие. Матвиенко заявила, что политики Запада якобы постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.





