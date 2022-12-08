Путин сказал, за что обстреливает инфраструктуру Украины

"Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто ударил по Крымскому мосту", — заявил Путин.

Глава Кремля в очередной раз пожаловался, что якобы мировое сообщество, осуждающее Россию за массированные обстрелы мирных украинских городов, не замечает действий Украины.

"Запад не замечает действий Украины против России, но, при этом, ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", — сказал оскорбленный Путин.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром И. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром И. Глава Кремля приписал России Азовское море и сравнил себя с Петром И. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявление, которых подавляли".

Также "Комментарии" писали о том, о чем говорят новые заявления Путина. Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд новых заявлений в ракурсе войны против Украины. Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что каждое из путинских заявлений имеет свою смысловую нагрузку. Он обращает внимание, что сравнение с Петром I звучит от Путина не в первый раз. Очевидно, объясняет Владимир Фесенко, творец Российской империи является историческим примером для Путина, который видит себя в роли ее от творца.