Путин снова цинично заявил о готовности к компромиссам с Украиной

В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Владимир Путин заявил, что говорить о договоренностях с Украиной пока преждевременно, отметив, что Москва якобы готова к "умным компромиссам" в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, Россия остается открытой для диалога, но украинская сторона, по его мнению, отказывается от переговоров.

Владимир Путин фото из открытых источников)

"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти разумные компромиссы. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что... А предметных переговоров нет, другая сторона же отказывается от этого", — сказал Путин.

Путин также прокомментировал изменение, как он считает, риторики западных стран по поводу войны в Украине, утверждая, что они "начали реально оценивать обстановку". Российский лидер вспомнил о попытке Киева вести переговоры через Турцию, однако отказался вдаваться в детали, назвав это "интимными вещами".

"Вы знаете, это все-таки такие интимные вещи", – сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал серию заявлений о ходе СВО в Украине. Кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с пропагандисткой Ольгой Скабеевой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" подчеркнул, что Россия должна полностью отдаваться своим военным действиям, несмотря на разговоры о якобы "усталости" противника.

При этом Путин отметил, что рано расслабляться и "не стоит обращать внимание на такие обсуждения". По его словам, продвижение российских войск должно происходить по всем направлениям независимо от ситуации на фронте. Президент РФ также обратил внимание, что Запад продолжает призывать к победе над Россией, при этом российская армия якобы совершает наступательные операции на всех линиях столкновения.

