logo

BTC/USD

47313.77

ETH/USD

3711.83

LTC/USD

148.12

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин снова не поздравил Зеленского с Новым годом
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин снова не поздравил Зеленского с Новым годом

В новогоднем поздравлении президент РФ вспомнил 42 мировых лидеров

сегодня, 16:58
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уже традиционно в преддверии Нового года и Рождества Кремль разослал мировым лидерам поздравительные телеграммы с подписью президента РФ Владимира Путина. Но прогнозируемо в этом перечне второй год подряд не оказалось президента Украины Владимира Зеленского и его грузинской коллеги Саломе Зурабишвили. Президентов Украины и Грузии Путин уже традиционно проигнорировал.

Путин снова не поздравил Зеленского с Новым годом

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Поздравительные речи пресс-служба Путина опубликовала на сайте Кремля. Всего в перечне тех, кому адресовано поздравление оказалось 42 лидера. В частности, среди тех, кого поздравил Путин новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Не забыли упомянуть в Кремле и тех мировых лидеров, которые уже не есть на официальных должностях и не представляют свои страны, но с которыми у Путина сложились неплохие отношения. Такие поздравления получили Ангела Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямин Нетаньяху.

Читайте также на портале "Комментарии" – на сегодня анонсирован телефонный разговор президента США Байдена и президента РФ Путина. По той информации, которая есть в СМИ инициатором разговора выступила российская сторона, где хотят услышать от Вашингтона заверения о готовности обсуждать вопрос безопасности в Европе. В Белом Доме также высказались на этот счет. Там сообщают, что Джо Байден согласился на этот разговор лишь по одной причине – он в очередной раз озвучит пред своим российским коллегой условие дальнейших контактов – это отвод российский войск от украинской границы. Байден намерен озвучить Путину жесткий ультиматум, потребовав отвести войска.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67468
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!