Путин снова не поздравил Зеленского с Новым годом

Уже традиционно в преддверии Нового года и Рождества Кремль разослал мировым лидерам поздравительные телеграммы с подписью президента РФ Владимира Путина. Но прогнозируемо в этом перечне второй год подряд не оказалось президента Украины Владимира Зеленского и его грузинской коллеги Саломе Зурабишвили. Президентов Украины и Грузии Путин уже традиционно проигнорировал.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Поздравительные речи пресс-служба Путина опубликовала на сайте Кремля. Всего в перечне тех, кому адресовано поздравление оказалось 42 лидера. В частности, среди тех, кого поздравил Путин новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Не забыли упомянуть в Кремле и тех мировых лидеров, которые уже не есть на официальных должностях и не представляют свои страны, но с которыми у Путина сложились неплохие отношения. Такие поздравления получили Ангела Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямин Нетаньяху.

Читайте также на портале "Комментарии" – на сегодня анонсирован телефонный разговор президента США Байдена и президента РФ Путина. По той информации, которая есть в СМИ инициатором разговора выступила российская сторона, где хотят услышать от Вашингтона заверения о готовности обсуждать вопрос безопасности в Европе. В Белом Доме также высказались на этот счет. Там сообщают, что Джо Байден согласился на этот разговор лишь по одной причине – он в очередной раз озвучит пред своим российским коллегой условие дальнейших контактов – это отвод российский войск от украинской границы. Байден намерен озвучить Путину жесткий ультиматум, потребовав отвести войска.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!