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В Белом Доме рассказали, почему Байден согласился на разговор с Путиным: есть одно условие

Глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня состоится телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе разговора глава Белого Дома сделает акцент на том, что российские войска немедленно должны отступить от украинской границы. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джека Детча.

В Белом Доме рассказали, почему Байден согласился на разговор с Путиным: есть одно условие

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: liga.net

Журналист отмечает, что он имел довольно продолжительный разговор с одним из высокопоставленных чиновников, входящих в ближайшее окружение Джо Байдена. Тот рассказал о главных темах, которые могут быть подняты во время телефонного разговора Байдена с Путиным.

Джек Детч считает, что главное требование Вашингтона состоит в том, чтобы все российские войска, которых по данным разведки насчитывается около 100 тысяч, отошли от украинской границы и вернулись в места постоянной дислокации. В то же время для большего убеждения Белый Дом намерен напомнить Путину о том, что США и ЕС постоянно находятся в контакте относительно вопроса введения дополнительных санкций против РФ в случае решения Кремля пойти в наступление на Украину. Жесткие санкции не будут введены, если Кремль выполнит требование США и их союзников, дав своим войскам команду отойти от украинской границы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европейском Союзе заявили, что не готовы выполнять роль стороннего наблюдателя, когда США и Россия готовятся обсуждать вопрос безопасности на европейском континенте. Именно поэтому официальный Брюссель настаивает на том, чтобы Евросоюз также учувствовал в предстоящих переговорах, анонсированных ранее. Данную позицию озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



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Источник: https://twitter.com/JackDetsch/status/1476253300869648384
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