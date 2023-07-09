Путин снова сменил начальника оккупационной армии в Украине: что пошло не так

В среде российского военного руководства снова произошли изменения, а командующий генштабом Валерий Герасимов отдавать приказы оккупационным силам в Украине больше не будет.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как пишет Daily Mail, Герасимов остается главой генштаба, но руководить военными действиями теперь будет 54-летний генерал-полковник Михаил Теплинский, до этого назначения являвшийся командующим российскими ВДВ.

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Официального сообщения о ротациях в руководстве оккупационных войск пока не было, однако некоторые источники информируют, что это произойдет во время проведения саммита НАТО в Литве 12 июля.

Еще информируют, что российский диктатор Владимир Путин сейчас приходит в себя от недавнего мятежа ЧВК "Вагнера", еще он сильно разгневан возвращением в Украину руководителей обороны мариупольской "Азовстали", которые должны были находиться на территории Турции до конца войны.

Сразу после начала наступления вагнеровцев. Путин уволил нескольких высших армейских генералов, в числе которых "мариупольский резник" Михаил Мизинцев и "генерал армагеддон" Сергей Суровикин.

К слову, представители британской разведки называют Теплинского "одним из немногих высокопоставленных российских генералов, обладающим авторитетом и широким уважением среди рядового состава".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто вместо Путина уже может руководить Россией . Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что произошедший две недели назад бунт ППК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина дал понять – российское общество разорвано на две части, а РФ стоит на грани гражданской войны. В аналогичном ключе высказался президент Украины Владимир Зеленский. Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Пригожина и вагнеровцев в Беларуси сейчас нет, уточнив, что рисков их размещения в стране он не видит.