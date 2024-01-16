Путин снова вспомнил о переговорах и начал прогнозировать, что дальше может быть с Украиной

16 января Владимир Путин снова заговорил о войне в Украине, переговорах с РФ и контрнаступлении ВСУ. Об этом он заговорил во время своего выступления на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Уже традиционно в своем выступлении Путин не обошел без оскорблений. В частности, он обозвал украинские власти и обвинил в срыве переговоров весной 2022 года Бориса Джонсона.

"Руководитель правящей партии в Раде (Давид Арахамия, — Ред.) сказал: "Мы были готовы (заключить мир с Россией весной 2022 года, — Ред.), мы это упустили, поскольку приехал Борис Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорит: "Вот если бы мы пошли на это, уже все было бы закончено полтора года назад", - заявил Путин.



Также в своем стиле Путин начал прогнозировать, что дальше вроде бы может быть с Украиной.

"Если будет продолжаться то же, что и сейчас, то, что сейчас имеет место, это очевидно, не только провалилось контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так дальше будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар”, — считает диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое заявление о формуле мира Зеленского . Российский президент Владимир Путин сделал ряд новых заявлений о войне в Украине. Он назвал формулу мира Владимира Зеленского запретной, а украинские власти назвал "придурками" и "несамостоятельными людьми" из-за отказа от переговоров с РФ.

Путин заявил, что заставить Россию отказаться от тех завоеваний, которые они реализовали за последние полтора года — невозможно. По его словам, все понимают, что это невозможно. И правящие круги в Украине понимают.

