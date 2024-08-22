Путин снял с себя ответственность за безопасность людей в Курщине

22 августа во время совещания, посвященного ситуации в приграничных регионах, российский диктатор Владимир Путин признал, что вопрос безопасности в Курской области, где более 90 населенных пунктов и около 1 тыс. кв. км территории находятся под контролем ВСУ, являются проблемой силовых структур.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Что касается вопросов безопасности, это проблемы, лежащие в зоне ответственности силовых структур. Надеюсь, что взаимодействие между местными, региональными органами власти, правительством, силовыми ведомствами налажено, и это тоже играет свою положительную роль в достижении тех целей, которые у нас здесь стоят", – отметил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал курской прорыв "ситуацией" . Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не определился, как официально называть наступательную операцию ВСУ в Курской области. В то же время, российское Министерство обороны официально отчитывается об ударах по российской территории, что привлекает внимание к ситуации на границе.

Путин провел совещание по обсуждению событий в приграничных регионах, в частности в Курской области. Хотя он не дал четкого объяснения ситуации, он обратился к временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову с запросом о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заверил, что станция работает в штатном режиме, хотя Путин, похоже, ожидал другого ответа и сам рассказал о попытках нанести удары по АЭС.

Интересно, что российские СМИ, в частности, "РИА Новости", опубликовали карту так называемой "спецоперации", где показаны места ударов российских и украинских войск. На карте ясно видно, что удары на территории Курской области наносятся именно российскими войсками, что указывает на то, что россияне бомбят собственную территорию.

