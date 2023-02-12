Путин собирает федеральное собрание: Когда и для чего

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Моесеенко Валентина
Российский президент Владимир Путин избрал датой своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля. По идее, глава Кремля хочет от них принятия определенного решения. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких, пишут "Комментарии".
Владимир Путин назначил федеральное собрание
По словам политолога, любое заявление Путина не окажет существенного общественного влияния на жителей Российской Федерации и вовсе не будет никакого эффекта для Украины. Также Гладких предположил, что дату 21 февраля для собрания и выступления российского диктатора в Кремле избрали, чтобы собрание приняло какие-то решения, чтобы озвучить его 23 – 24 февраля.
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По версии Валентина Гладких, президент России может сделать ряд заявлений. Все они так или иначе будут касаться полномасштабного вторжения в Украину.
По его убеждению, какие бы решение не приняла РФ и если бы не сказал глава страны-террористки, кардинально они ничего не изменят. А украинцам нужно не переживать за слова диктатора, а готовиться к контрнаступлению.
Напомним, как писали "Комментарии", по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Россия прекратит свое существование в нынешних границах.
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