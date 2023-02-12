Путин собирает федеральное собрание: Когда и для чего

Российский президент Владимир Путин избрал датой своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля. По идее, глава Кремля хочет от них принятия определенного решения. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких, пишут "Комментарии".



Владимир Путин назначил федеральное собрание

По словам политолога, любое заявление Путина не окажет существенного общественного влияния на жителей Российской Федерации и вовсе не будет никакого эффекта для Украины. Также Гладких предположил, что дату 21 февраля для собрания и выступления российского диктатора в Кремле избрали, чтобы собрание приняло какие-то решения, чтобы озвучить его 23 – 24 февраля.

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"Мне очень интересно, как российские власти, эстеблишмент, пропагандисты будут освещать год своей так называемой специальной военной операции, которая должна была завершиться через 3 дня парадом в Киеве", – иронически добавил политолог.

По версии Валентина Гладких, президент России может сделать ряд заявлений. Все они так или иначе будут касаться полномасштабного вторжения в Украину.

"Возможных вариантов о чем Путин может объявить маловато, — подчеркнул Гладких. Максимум он может признать "СВО" войной. Может сказать о том, что начинали россияне "СВО", которая трансформировалась в войну, и произошло это не по их вине. Может говорить "другой бред, о коварном Западе и т.п.", сказать, что теперь у них война и "семейство в апаснасти". Это не очень популярное решение, насколько я могу судить по крикам, шуму и нытью, эхо которых достигает наших ушей "из-за ребра", — заметил политолог.

По его убеждению, какие бы решение не приняла РФ и если бы не сказал глава страны-террористки, кардинально они ничего не изменят. А украинцам нужно не переживать за слова диктатора, а готовиться к контрнаступлению.

Напомним, как писали "Комментарии", по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Россия прекратит свое существование в нынешних границах.

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