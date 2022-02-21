Путин собирает Совбез РФ: к каким "сюрпризам" готовиться Украине

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ. О повестке дня заранее не сообщают, но заседание – внеплановое. И происходит оно на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе, а также заявлений ФСБ о якобы обстрелах Ростовской области со стороны Украины.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ждать и почему.

Скорее всего, внеплановое заседание Совбеза российская власть будет использовать для усиления своего давления на Украину и на Запад

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик акцентирует, что количество обстрелов на Донбассе увеличивается. Как и число провокативных заявлений со стороны РФ.

"Сегодня произошли целенаправленные обстрелы по Луганской ТЭС (подконтрольная территория). Она остановилась из-за повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к ней в город Счастье. Как следствие – прекращение подачи электроэнергии – как на свободную территорию, так и на оккупированную. Это уже гуманитарный кризис. Света нет на всей, прилегающей к Счастью территории (с той и с другой стороны). Плюс – затруднение с подачей электроэнергии для нужд севера Луганской области. Под ударами АЗС, жилые дома. К сожалению, за всё время военного конфликта, украинская власть не удосужилась обеспечить альтернативный вариант поставок электроэнергии для нужд этого региона. Мы зависим от расположенных недалеко от линии разграничения насосной станции, от ТЭС, от многих других вещей, которые сопряжены с рисками для функционирования этих территорий", – подчеркивает Виталий Кулик.

Он отмечает, что параллельно с ростом обстрелов, Россия разгоняет фейки о попадании со стороны Украины по своим пограничным постами, по инфраструктуре в ОРДЛО, пишет о неких мифических диверсантах, об угрозах массового геноцида.

"Есть реальные жертвы и разрушения, а есть и фейки, которые существуют только в виртуальном пространстве российских пропагандистов, – поясняет эксперт. – На мой взгляд, скорее всего, и внеплановое заседание Совбеза, и запланированное на завтра внеплановое заседание Совфеда, российская власть будет использовать для усиления своего давления на Украину и на Запад. Вероятно, будет заявлено о применении к Украине разнообразного спектра методов воздействия: от военно-технического до принятия к рассмотрению предложения Госдумы о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР", о предоставлении военной помощи самопровозглашенным образованиям. Не исключены и новые санкции в отношении Киева, которые Москва может добавить к тому, что у нее есть".

Виталий Кулик не думает, что РФ будет использовать Совбез и Совфед для объявления войны Украине. Скорее, отмечает он, мы увидим традиционную гибридную агрессию – с преподнесением того, что это всё вооруженные силы ополченцев – т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"То, что Москва предпримет на уровне заявлений и позиций на этих мероприятиях, будет повышать ставки накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США — Лаврова и Блинкена 24 февраля. После чего возможны встреча в нормандском формате, ТКГ, очередной саммит Байден-Путин при посредничестве Макрона. Так что Россия сейчас укрепляет свои переговорные позиции, фиксирует то, что они якобы приобрели за время обострения ситуации на Донбассе. Именно для этого Путин будет использовать площадки Совбеза и Совфеда", – резюмирует Виталий Кулик.

Мы увидим движение в сторону признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". С последующим введением на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей российской армии под видом "миротворцев"

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович называет одним из наиболее вероятных сценариев, с использованием Совбеза, Совфеда и других подконтрольных Путину площадок, следующий:

"Предполагаю, мы увидим движение в сторону признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". С последующим введением на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей российской армии под видом "миротворцев". Это полностью отменяет действие Минских соглашений, которые и так не выполняются и вряд ли в принципе могут быть выполнены".

Такая ситуация, считает Денис Попович, открывает новую реальность в сериале российско-украинских отношений. И это уже несколько другая, не менее опасная история, предупреждает он.

Ранее на портале "Комментарии" — Угроза вторжения РФ и кризис на Донбассе: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование ситуации.

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