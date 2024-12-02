logo

BTC/USD

95517.63

ETH/USD

3618.54

LTC/USD

123.96

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин собрался навестить своего союзника впервые с начала полномасштабной войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин собрался навестить своего союзника впервые с начала полномасштабной войны

Визит Моди в Москву в июле вызвал скандал.

сегодня, 19:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин, по всей вероятности, посетит Индию в следующем году, чтобы встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Путин собрался навестить своего союзника впервые с начала полномасштабной войны

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает CNN-News18.

Как заявил Ушаков, между Путиным и Модой существует договоренность проводить встречи на регулярной основе. "Мы получили приглашение от господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", – сказал он.

По его словам, предварительные сроки визита будут согласованы в начале 2025 года.

Это станет первым визитом Путина в Индию с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле вызвал скандал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моди рассказал Путину о своем визите в Украину . Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Моди отметил, что во время разговора с Путиным обсуждали его визит в Киев и войну между Россией и Украиной, которую индийский премьер описывает как "российско-украинский конфликт".

Кроме того, Моди сообщил, что в ходе беседы были обсуждены "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".

Также "Комментарии" писали о том, что Моди призвал Путина остановить войну . Война России и Украины должна завершиться миром, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Как известно, ранее Путин предположил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия или Бразилия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.news18.com/world/pm-modi-invited-russian-president-putin-to-india-dates-to-be-decided-2025-kremlin-9142196.html
Теги:

Новости

Все новости