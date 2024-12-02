Путин собрался навестить своего союзника впервые с начала полномасштабной войны

Российский президент Владимир Путин, по всей вероятности, посетит Индию в следующем году, чтобы встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает CNN-News18.

Как заявил Ушаков, между Путиным и Модой существует договоренность проводить встречи на регулярной основе. "Мы получили приглашение от господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", – сказал он.

По его словам, предварительные сроки визита будут согласованы в начале 2025 года.

Это станет первым визитом Путина в Индию с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле вызвал скандал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моди рассказал Путину о своем визите в Украину . Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Моди отметил, что во время разговора с Путиным обсуждали его визит в Киев и войну между Россией и Украиной, которую индийский премьер описывает как "российско-украинский конфликт".

Кроме того, Моди сообщил, что в ходе беседы были обсуждены "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".

Также "Комментарии" писали о том, что Моди призвал Путина остановить войну . Война России и Украины должна завершиться миром, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Как известно, ранее Путин предположил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия или Бразилия.

