logo
Русский Українська

BTC/USD

36819.32

ETH/USD

2652.02

LTC/USD

176.65

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Путин сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» готова: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» готова: что это значит

Российский «Газпром» готов заполнить скандальный газопровод голубым топливом, убежден Путин

сегодня, 17:36
Автор:

Вечканова Елена

Отказ американского правительства от дополнительных санкций насчет строительства газопровода "Северный поток-2" принес свои негативные для Украины плоды. Как стало известно из заявления российского президента Владимира Путина, 4 июня 2021 года были закончены строительные работы над первой ниткой СП-2, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Путин сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» готова: что это значит

Путин рассказал, что первая нитка "Северного потока-2" окончена. Фото из открытых источников

Информация насчет финала работ в одном из направлений газопровода прозвучала во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

По словам Путина, линейная работа по трубам "Северного потока-2" закончена в полном объеме, включая как морские, так и сухопутные участки. По второй нитке строительство все еще продолжается.

Также Путин добавил, что в "Газпроме" уже могут начать пускать голубое топливо по трубам газопровода — настолько уже все укомплектовано. Более того — якобы компрессорная станция "Славянская", являющаяся отправной точкой "Северного потока-2", уже обеспечена газом.

Интересно, что представители российского МИД мгновенно отреагировали на эту новость, отметив, что подобные новости могут не понравиться недоброжелателям, однако СП-2 продолжит работу до победного конца.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что рассказал Путин, предлагаем узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали о том, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html?in=t
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ