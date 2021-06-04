Путин сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» готова: что это значит

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Вечканова Елена
Отказ американского
правительства от дополнительных санкций насчет строительства газопровода "Северный
поток-2" принес свои негативные для Украины плоды. Как стало известно из
заявления российского президента Владимира Путина, 4 июня 2021 года были закончены строительные
работы над первой ниткой СП-2, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
Путин рассказал, что первая нитка "Северного потока-2" окончена. Фото из открытых источников
Информация насчет
финала работ в одном из направлений газопровода прозвучала во время
Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).
По словам Путина, линейная работа по трубам "Северного потока-2" закончена в полном объеме, включая как морские, так и сухопутные участки. По второй нитке строительство все еще продолжается.
Также Путин добавил, что в "Газпроме" уже могут начать пускать голубое топливо по трубам газопровода — настолько уже все укомплектовано. Более того — якобы компрессорная станция "Славянская", являющаяся отправной точкой "Северного потока-2", уже обеспечена газом.
Интересно, что представители российского МИД мгновенно отреагировали на эту новость, отметив, что подобные новости могут не понравиться недоброжелателям, однако СП-2 продолжит работу до победного конца.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через
территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что рассказал Путин, предлагаем узнать в нашем материале.
Также мы
рассказывали о том, что представители
официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и
американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.
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