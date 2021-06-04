Путин сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» готова: что это значит

Отказ американского правительства от дополнительных санкций насчет строительства газопровода "Северный поток-2" принес свои негативные для Украины плоды. Как стало известно из заявления российского президента Владимира Путина, 4 июня 2021 года были закончены строительные работы над первой ниткой СП-2, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".



Путин рассказал, что первая нитка "Северного потока-2" окончена. Фото из открытых источников

Информация насчет финала работ в одном из направлений газопровода прозвучала во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

По словам Путина, линейная работа по трубам "Северного потока-2" закончена в полном объеме, включая как морские, так и сухопутные участки. По второй нитке строительство все еще продолжается.

Также Путин добавил, что в "Газпроме" уже могут начать пускать голубое топливо по трубам газопровода — настолько уже все укомплектовано. Более того — якобы компрессорная станция "Славянская", являющаяся отправной точкой "Северного потока-2", уже обеспечена газом.

Интересно, что представители российского МИД мгновенно отреагировали на эту новость, отметив, что подобные новости могут не понравиться недоброжелателям, однако СП-2 продолжит работу до победного конца.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что рассказал Путин, предлагаем узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали о том, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.

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