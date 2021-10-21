Путин сообщил, когда пустят газ второй ниткой "Северного потока-2"

Россия 18 октября сообщило о том, что первая нитка "Северного потока-2" уже заполнена голубым топливом. Вторую очередь этого нового газопровода должны накачать до конца года.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал глава РФ Владимир Путин во время проведения пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что Россия закончит закачивать голубое топливо во вторую очередь газопровода "Северный поток-2" к середине или к концу декабря.

По словам российского президента, до конца этого года, это последние дни декабря, будут закончены все технологические работы по закачке второй нитки газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин вновь заявил, что в Украине откачивают российский газ , который идет в ЕС. Президент России повторил претензии, что Кремль выставлял Украину еще в "двухтысячных", заявив, что Киев откачивает газ из подземных хранилищ газа, предназначенный для европейских покупателей. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели. По словам Владимира Путина, энергетический кризис в 2008 году началась из-за того, что Москва требовала, чтобы Киев отдал назад российский газ. В ответ украинская сторона заявляла, что этот газ уже начала потреблять, следовательно, не может его вернуть. Даже звучали от некоторых украинских политиков предложения национализировать российский газ, который находится в украинских хранилищах, а значит уже не может быть назад возвращен РФ. Путин заявил, что у него есть информация о том, что сегодня ситуация зеркальная. Украина также начала откачки газа из хранилищ, хотя этот газ Украине и не принадлежит.

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