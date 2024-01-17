Путин создает информационный фон для новой войны: кто под прицелом Кремля

Президент России Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля и создает информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Военные аналитики считают, такие шаги Владимир Путин предпринимает для того, чтобы еще сильнее ослабить НАТО.

16 января Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии выбрасывают этнических русских из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность России".

ISW не заметил никаких признаков того, что российская атака против стран Балтии является неизбежной или вероятной, но Владимир Путин может создавать информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников".

Отметим, глава Кремля в своем новом выступлении в традиционной манере пригрозил странам Балтии, потому что они якобы "русских выбрасывают за границу". Такое заявление Владимир Путин сделал на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

По мнению Владимира Путина, в странах Балтии россиян вроде бы "выбрасывают за границу". И это, по мнению главы страны-агрессора, ставит под вопрос безопасность РФ.

"В Прибалтике российских людей выбрасывают за границу, это касается безопасности нашей страны", — высказался российский диктатор.

Так, в середине декабря 2023 года Путин угрожал Финляндии.

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