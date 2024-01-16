"Русских выбрасывают за границу": Путин снова угрожает соседним странам

Глава Кремля в своем новом выступлении в традиционной манере пригрозил странам Балтии, потому что они якобы "русских выбрасывают за границу". Такое заявление Владимир Путин сделал на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Об этом пишут росСМИ.

По мнению Путина, в странах Балтии россиян вроде бы "выбрасывают за границу". И это, по мнению главы страны-агрессорки, ставит под вопрос безопасность РФ.

"В Прибалтике российских людей выбрасывают за границу, это касается безопасности нашей страны", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое заявление о формуле мира Зеленского. Российский президент Владимир Путин сделал ряд новых заявлений о войне в Украине. Он назвал формулу мира Владимира Зеленского запретной, а украинские власти назвал "придурками" и "несамостоятельными людьми" из-за отказа от переговоров с РФ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин снова упомянул о переговорах и начал прогнозировать, что дальше может быть с Украиной. 16 января Владимир Путин снова заговорил о войне в Украине, переговорах с РФ и контрнаступлении ВСУ. Об этом он заговорил во время своего выступления на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

Уже традиционно в своем выступлении Путин не обошел без оскорблений. В частности, он обозвал украинские власти и обвинил в срыве переговоров весной 2022 года Бориса Джонсона.

Также в своем стиле Путин начал прогнозировать, что дальше вроде бы может быть с Украиной. По его словам, если

так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар